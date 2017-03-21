​Доходность пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ превысила инфляцию

По состоянию на 31 декабря 2016 года доходность пенсионных накоплений составила 9,63%.

Результат инвестиционной деятельности Ханты-Мансийского НПФ существенно превышает уровень инфляции. По предварительным оценкам Росстата, в 2016 году инфляция в России составила 5,4%.

На счета клиентов Ханты-Мансийского НПФ уже начислен инвестиционный доход по пенсионным накоплениям. Информацию о начисленной доходности по договорам обязательного пенсионного страхования и размер своих пенсионных накоплений с учетом начисленного дохода можно посмотреть на сайте Ханты-Мансийского НПФ в разделе Личный кабинет или с помощью мобильного приложения Личный кабинет Ханты-Мансийского НПФ – для iOS, для Android

Ханты-Мансийский НПФ, как и прежде, придерживается консервативной инвестиционной стратегии, определяя для себя основным приоритетом сохранность пенсионных накоплений клиентов. Таким образом, фонд не только сохранил, но и преумножил пенсионные накопления своих клиентов.