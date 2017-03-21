​Югра оказалась в середине рейтинга регионов РФ по эффективности системы здравоохранения

Югра заняла 38 месте в рейтинге регионов России по эффективности системы здравоохранения. Список, опубликованный «Известиями», составлен экспертами Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ). При составлении рейтинга учитывались данные Росстата за 2015 год по четырем показателям: ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ), валового регионального продукта (ВРП), государственных расходов на здравоохранение и уровня потребления крепких спиртных напитков на душу населения.

С 2013 года ХМАО поднялся на одну строчку вверх. Соседи по тюменской «матрешке» расположились во второй половине списка: Ямал на 44-месте, Тюменская область — на 63-м.

Лидерами рейтинга названы республика Дагестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкарская Республика. В аутсайдерах — Магаданская и Сахалинская области и Чукотский АО.