​Программа «Вокруг смеха» возродится спустя 26 лет

На Первом канале выйдет обновленный вариант программы «Вокруг смеха», закрытой в 1991 году, сообщает РБК. Новый выпуск станет 39-м по счету, он продолжит советскую нумерацию.
Передача, напомним, выходила с 1978 года и содержала юмористические и сатирические концертные номера. Долгое время ее ведущим был ныне покойный писатель-сатирик Александр Иванов (на фото): создатели рассчитывают, что новым ведущим станет актер Ефим Шифрин. А первыми участниками станут Лариса Долина, Юрий Гальцев, Михаил Боярский, Николай Валуев: наравне с их выступлениями будут показываться и архивные фрагменты передачи.
Налоговые нюансы. Алена Биктирякова, начальник отдела урегулирования задолженности Сургутской ИФНС // ONLINE 24 марта в 11:00