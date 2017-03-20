​В Югре НКО займутся профилактикой наркопотребления и распространения ВИЧ

В 2017 году некоммерческим организациям Югры будут переданы четыре услуги в сфере здравоохранения. Решение озвучено на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

«Работа в сфере оказания медицинских услуг интересна социальному бизнесу и социально-ориентированным НКО в том числе потому, что у нас в округе применяются добавочные региональные коэффициенты к тарифам на оказание медицинской помощи. В этом году некоммерческим организациям будут переданы четыре общественно полезные услуги в сфере здравоохранения на сумму около 318 миллионов рублей. Пока это только вспомогательные виды помощи, в основном связанные с профилактикой», - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Уточняется, что речь идет о работе по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни; профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных препаратов; организации проведения консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по распространению ВИЧ инфекции; паллиативной медицинской помощи.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский отметил, что в 2018 году в перечень добавятся еще три услуги, включая медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение детей с ограниченными возможностями здоровья.