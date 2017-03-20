​Российской участнице «Евровидения» собираются запретить въезд на Украину

Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой, передает «Интерфакс». Об этом сообщил журналистам глава СБУ Украины Василий Грицак, который уточнил, что певица «незаконно посещала Крым».

Ранее глава СБУ выразил убеждение, что отправляя на песенный конкурс Самойлову, власти РФ решили проверить реакцию украинской стороны, и заверил, что «реакция СБУ обязательно будет».

Юлия Самойлова должна исполнить на конкурсе, который пройдет в Киеве, песню «Flame is Burning». Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.