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​В Югре готовятся к «большой воде»: по предварительным прогнозам реки могут выйти из берегов

В Югре ведется масштабная подготовка к предстоящему паводку. На реке Обь, в районе города Нижневартовска, значения максимальных уровней предварительно ожидаются в диапазоне 940 – 1020 см. В 2007 году максимум составил 1012 см. В значительной степени формирование высших уровней в период весеннего половодья, как уточнили в местном Управлении по делам ГО и ЧС, будет определяться характером весны. Стоит отметить, что для столицы Самотлора данные предварительные прогнозы вызывают настороженность: в зоне подтопления могут вновь оказаться десятки, если не сотни, дачных участков, расположенных в старой части города, а также в районе РЭБ флота. Именно эти территории в 2015 году пострадали в период половодья наиболее сильно.

Пик половодья на реках Югры по среднемноголетним наблюдениям ожидается с конца третьей декады мая – до середины второй декады июня.

«Необходимо отметить, что в значительной степени на формирование высших уровней в период весеннего половодья, особенно на малых водотоках, будет определяться характером весны – интенсивностью снеготаяния, дополнительные осадки в период формирования половодья, - отметила в своем докладе начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Волковская. - Прогноз ожидаемых высших уровней и сроков вскрытия рек будет выпущен в первых числах апреля».

Во время заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Югры, которое состоялось в Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, специалисты сообщили, что утвержден реестр населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления. В него входят 44 населенных пункта в 12 муниципальных образованиях. Пострадать во время половодья могут 2178 жилых домов, в которых проживают более 5500 человек. Для эвакуации населения при угрозе затопления населенных пунктов в округе создано 45 пунктов временного размещения вместимостью порядка 7857 человек, а также 1 пункт длительного проживания. На территории автономного округа сформирована группировка сил и средств общей численностью 10520 человек 1685 единиц техники и 415 плавсредств, 17 единиц авиационной техники и 1 судно на воздушной подушке. Создан резерв материально-технических и финансовых ресурсов. В целях обеспечения безаварийного пропуска льда создан запас взрывчатых веществ, заключены государственные контракты на проведение ледовзрывных работ.

«На территории округа расположено 15 гидротехнических сооружений, которые обеспечивают защиту населенных пунктов от разлива рек, из них 11 – это водяные дамбы, обвалования, земляные валы, расположенные в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах, и гидротехнические сооружения Сургутской ГРЭС-1, ГРЭС-2, Нижневартовской и Няганской ГРЭС», - доложил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты населения автономного округа Ярослав Чубаров.

Тему подготовки к паводку затронула и губернатор округа Наталья Комарова на заседании постоянной комиссии Совета по развитию местного самоуправления. по мнению участников заседания, необходимо бороться не только с возможными последствиями, а прежде всего – минимизировать риски предстоящего половодья. Для этого в муниципалитетах разработаны и утверждены планы проведения противопаводковых мероприятий. Они предусматривают проверку водозащитных дамб, их реконструкцию и текущий ремонт, формирование достаточного аварийного запаса грунта, который позволит закрыть потенциальные бреши в случае усиления паводка, нарушения целостности дамб и многое другое.


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Сегодня в 20:51, просмотров: 114, комментариев: 0


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