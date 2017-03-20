​Расходы и доходы бюджета Югры в 2018-2019 годах уменьшатся

В понедельник, 20 марта, на внеочередном заседании правительства Югры внесены уточнения в региональный бюджет на 2017- 2019 годы. Как рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей, доходы бюджета автономного округа на 2017 год уточняются в сторону увеличения на 1,1 млрд рублей, а на плановый период 2018-2019 годы в сторону уменьшения на 1,2 и 1 млрд рублей соответственно. Расходы бюджета на 2017 год с учетом корректировок увеличатся на 1,1 млрд рублей, на 2018 год уменьшится на 1,6 млрд рублей, на 2019 год – на 1,3 млрд рублей.

Губернатор округа Наталья Комарова пояснила, что корректировка связана с изменением норматива зачисления в региональные бюджеты акцизов на горюче-смазочные материалы и порядка перераспределения между региональными бюджетами доходов от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию.

«Дефицит бюджета на 2017 год останется неизменным, тогда как на 2018 и 2019 годы сократится. Будем рассчитывать, что эти предложения не повлияют на выполнение всех принятых бюджетных обязательств и по доходной и по расходной части окружного бюджета», - подчеркнула глава региона.