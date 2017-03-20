​В рейтинге Forbes мировых миллиардеров число россиян увеличилось на 12 человек

В понедельник, 20 марта, американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В список вошли 96 представителей России — на 12 больше, чем годом ранее. «Российская экономика стабилизировалась, некоторые отрасли демонстрируют оживление. Нефтяные котировки за год поднялись на 25 процентов. Положительную динамику демонстрируют и другие сырьевые рынки, важные для России. До «оттепели» в отношениях с Западом дело так и не дошло, однако избрание президентом США Дональда Трампа дает основания смотреть в будущее с осторожным оптимизмом», - отметили эксперты российского Forbes.

Возглавил российскую часть рейтинга уже второй раз подряд совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. За год его состояние увеличилось на четыре миллиарда долларов и сейчас оценивается в 18,4 млрд долларов. На втором месте председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 млрд долларов. За год он заработал 6,6 млрд. Тройку богатейших россиян замкнул совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал прирос на 6,8 млрд и оценивается в 16,1 млрд долларов.

Также в десятку вошли владелец Volga Group Геннадий Тимченко (16 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов (15,2 млрд), президент «Лукойла» Вагит Алекперов (14,5 млрд), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (14,4 млрд), глава «Интерроса» Владимир Потанин (14,3 млрд), основной акционер угольной компании СУЭК Андрей Мельниченко (13,2 млрд) и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (12,4 млрд).