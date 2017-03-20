​Ирина Яровая предлагает разработать рекомендации по выявлению интернет-зависимых детей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила письмо министру образования Ольге Васильевой с просьбой разработать методические рекомендации для учителей и родителей по раннему выявлению учащихся и детей, оказавшихся под влиянием игровой и интернет-зависимости. Свою инициативу депутат озвучила, выступая на Всероссийском селекторном совещании на тему «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних», сообщает РИА «Новости».

Депутат также призвала органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних активнее взаимодействовать между собой и включиться в работу по выявлению суицидального контента и детей, вовлеченных в опасные игры.

«Инициатива, которая внесена мною в Государственную думу, дает органам правоохраны инструмент для незамедлительного реагирования и пресечения действий по содействию и склонению детей к суициду, впервые дает возможность еще до наступления последствий привлекать к ответственности за организацию деятельности по склонению и вовлечению детей в опасные виды деятельности», — сказала парламентарий. Она подчеркнул, что считает принципиально важным не только уголовно-правовые меры, но и профилактические.

По ее мнению, пошаговый алгоритм должен быть следующий: принятие и исполнение закона, разработка региональных программ профилактики, разъяснительная работа с родителями, проработка в региональных институтах повышения квалификации учителей, методик обучения и профилактики.

Ранее Яровая внесла в Госдуму законопроект, по которому предлагается установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, и ужесточение наказания за доведение до самоубийства.