​Песков: Россия не станет менять свою участницу на «Евровидении»

На «Евровидение» от России поедет Юлия Самойлова, замены не предусмотрены, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции как замена не существует», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что решение Первого канала отправить на конкурс в Киев певицу которая не ходит, встретило смешанную реакцию со стороны общественности. А на Украине и вовсе начали заявлять, что артистку не пустят в страну: формальным поводом, впрочем, послужила не инвалидность, а тот факт, что Самойлова выступала в Крыму в 2015 году.