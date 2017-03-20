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​Россияне теряют более 4 тысяч рублей ежегодно из-за продовольственного эмбарго

Стоимость набора санкционных товаров сейчас выше текущих значений

Граждане России теряют около 4 380 рублей ежегодно из-за действия российских контрсанкций, сообщает gazeta.ru результаты мониторинга, подготовленного Институтом экономической политики Гайдара, Российской академией народного хозяйства и государственной службы и Всероссийской академией внешней торговли.

«Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период (с 2014 по 2016 год) составили в среднем 4380 руб. в год», — объясняют эксперты, отмечая, что при отсутствии санкций стоимость набора санкционных товаров была бы ниже текущих значений примерно на три процента.


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Сегодня в 15:54, просмотров: 116, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 16:56
А говорят - только Ротенберги изза санкций пострадавшие, и им налог платить не надо. Выходит и нам всем платить не надо? А кто то еще о сём факте знает? В Партии и Правительстве?
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 17:23
Грамотный эксперт, при желании, может подбить любую статистику, и такую даже.
Указанная цифра в 4380 рублей означает ту сумму, которую ритейлеры добавляют к цене среднего годового набора импортных аналогов, за санкционность их оригинальных, запрещенных к ввозу, качественных прототипов. О том, что эта же продукция подорожала в два с половиной раза за указанный период, заметка скромно умалчивает.
Не говоря уже о безвозвратно утеряном качестве ряда продуктов питания, которое безсмысленно мерять процентами. Но для большой идеологии это всё брызги.

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