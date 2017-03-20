​Россияне теряют более 4 тысяч рублей ежегодно из-за продовольственного эмбарго

Граждане России теряют около 4 380 рублей ежегодно из-за действия российских контрсанкций, сообщает gazeta.ru результаты мониторинга, подготовленного Институтом экономической политики Гайдара, Российской академией народного хозяйства и государственной службы и Всероссийской академией внешней торговли.
«Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период (с 2014 по 2016 год) составили в среднем 4380 руб. в год», — объясняют эксперты, отмечая, что при отсутствии санкций стоимость набора санкционных товаров была бы ниже текущих значений примерно на три процента.