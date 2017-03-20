​Навального облили зеленкой на открытии предвыборного штаба в Барнауле

Политика Алексея Навального, приехавшего в Барнаул открывать предвыборный штаб, облили зеленкой, сообщает ТАСС. Инцидент произошел во время пресс-конференции а преддверии открытия.

«Мы подали заявление по причинению вреда здоровью, приезжала полиция, номер машины есть на видео, видео предоставлено в полицию», — отреагировали представители штаба.

Сам Навальный написал: «Чувак, встречавший меня у входа в штаб, который тянул мне руку, и я радостно пошел ее жать, довольно метко попал мне прямо в глаза из брызгалки. Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!» Он отметил, что «это странное предположение Кремля: облить меня зеленкой, чтобы я не ездил по стране и не организовывал митинги». Тем не менее, это его вряд ли остановит, подчеркнул политик, заявив, что он и с зеленым лицом намерен продолжать работать.

Фото: ТАСС

Отметим, что штабы Навального должны появиться в нескольких городах, включая Сургут: в нашем городе открытие планируется в мае. Также напомним, что, по законодательству политик не может участвовать в президентских выборах, поскольку является условно осужденным. Однако оппозиционер заявил, что это не станет преградой в проведении предвыборной кампании: напомним, что выборы главы государства намечены на весну 2018 года.