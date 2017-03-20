​Умер создатель «Нивы» Петр Прусов

Автоконструктор Петр Прусов, создавший автомобиль «Нива», умер накануне на 76-м году жизни, о чем сообщается на сайте «АвтоВАЗа».
«Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля, — говорится в сообщении концерна. — Весь коллектив «АвтоВАЗа» глубоко скорбит об этой потере. Завод берет на себя расходы, связанные с погребальной церемонией».
Кстати: Петр Прусов был главным конструктором «АвтоВАЗа» в 1998-2003 годах.
Церемония прощания с ним пройдет в Тольятти 21 марта.
Состояние спорта в Сургуте. Михаил Ющенко, начальник управления физкультуры и спорта // ONLINE 21 марта в 11:00