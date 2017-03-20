​Число самоубийств в России выросло на 60 процентов

В России увеличивается количество самоубийств: в 2016 году показатель скакнул на 60 процентов. Цифры назвала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая назвала причиной появление в соцсетях «групп смерти».

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10 процентов в год, — сказала она в в ходе селекторного совещания «О профилактике суицидов среди несовершеннолетних», ее слова приводит «Интерфакс». — Но в 2016 году наблюдается рост на 57 процентов. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсетях».