​В Когалыме иностранец зарезал собутыльника: возбуждено уголовное дело

В Когалыме на территории СОНТ «Приполярный» в ночь на воскресенье, 19 марта, совершено убийство. В преступлении подозревают 21- летнего гражданина Республики Молдова, проживавшего и работавшего на территории города. Ему уже предъявлено обвинение.

«По версии следствия, между обвиняемым и его знакомым, 1989 года рождения, в ходе совместного распития спиртного произошел конфликт. Вооружившись ножом, обвиняемый причинил потерпевшему ножевое ранение в область сердца. Мужчина скончался на месте преступления», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного убийства, решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.