​85 процентов доноров Югры сдают кровь безвозмездно

В 2016 году более 14 тысяч жителей Югры посетили Станции переливания крови и сдали кровь и ее компоненты. Почти две тысячи из них стали донорами впервые. Общий процент безвозмездного донорства крови и её компонентов в округе составил 85 процентов.

«Этот показатель говорит о развитом самосознании и активной гражданской позиции жителей округа. Ведь для безвозмездных доноров донация – это осознанный жест помощи тому, кто попал в беду, а не момент извлечения какой бы то ни было выгоды», - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

По итогам прошлого года в КУ «Станция переливания крови» состоялось 35 923 донаций крови и её компонентов, количество кроводач составило более 27000, плазму аппаратным методом сдали 6651 раз, а число донаций тромбоцитов аппаратным методом составило 2228.

«Количество доноров находится на уровне достаточном для своевременного и бесперебойного обеспечения медицинских организаций округа компонентами крови. Благодаря планомерной работе сотрудников Службы крови ХМАО-Югры, а также активности доноров округа, в 2016 году удалось своевременно и в полном объеме выполнить все заявки, поступившие от медицинских организаций», - подчеркнули в департаменте.

В 2016-м 134 донора удостоились звания «Почетный донор России». За весь период работы Службы крови в округе 9189 жителей были представлены к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» Министерством здравоохранения РФ. В прошедшем году два жителя Сургута и один из Нижневартовска были награждены ведомственным знаком Федерального медико-биологического агентства России медалью «За содействие донорскому движению». Один донор из Сургута награжден дипломом лауреата конкурса «Лучший донор России – 2016» Национальный лидер в номинации «Максимальное количество донаций крови и её компонентов».