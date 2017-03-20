​Эксперты прогнозируют рост цен на автошины этой весной

Этой весной ожидается рост цен на автомобильные шины из-за роста стоимости каучука. По данным Die Zeit, шины компании Hankook к апрелю будут стоить на 4−5 процентов дороже, производства Pirelli — до девяти процентов, Goodbyer уже подняла цены на восемь процентов. Эксперты полагают, что взлет цен коснется всей отрасли, пишет ИА REGNUM. Речь идет о всех видах шин: летних и зимних, для легковых и грузовых машин. Компании обосновывают это повышением стоимости сырья, природного каучука, до девяти процентов. Представитель компании Conti отметил, что цены на него заметно выросли уже в последнем квартале 2016 года.