​Каждый третий легковой автомобиль в России — LADA

По данным на 1 января 2017 года в России насчитывается 13,9 млн автомобилей LADA, выяснили аналитики «Автостата». Всего в стране насчитывается 41,6 млн легковушек. То есть, «Ладе» принадлежит 33,3 процента авторынка. Таким образом, каждый третий легковой автомобиль в стране – это LADA.

Лидером парка является седан LADA 2107. Всего в нашей стране на начало нынешнего года насчитывается 1,75 млн вазовских «семерок». На втором месте по численности располагается еще один седан – LADA 2106, результат которого составил 1,67 млн единиц. Замыкает тройку лидеров внедорожник LADA 4x4, который зарегистрирован в количестве 1,16 млн экземпляров. Показатели остальных моделей составляют менее 1 млн штук, но следующие четыре позиции в рейтинге также занимают модели АВТОВАЗа: LADA 2109, LADA 2110, LADA 2114 и LADA 2105. И только потом следует Ford Focus, который стал самой популярной иномаркой в российском парке.