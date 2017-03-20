​Роспотребнадзор: В Россию на смену сезонному вирусу пришел грипп В

Главный санитарный врач России Анна Попова в эфире телеканала НТВ призвала россиян не расслабляться: несмотря на то, что эпидемия сезонного гриппа отступает, риск подхватить опасное заболевание остается. По словам главы Роспотребнадзора, на смену сезонному вирусу H3N2 в Россию пришел грипп В.

«За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую», - цитирует Попову «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что вирус гриппа В вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию.

Напомним, на прошлой неделе в Югре была зафиксирована заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога. Диагноз грипп установлен 27 больным. В семи биопробах был обнаружен вирус гриппа В.