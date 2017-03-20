​Первый за 38 лет новый альбом Чака Берри выйдет после его смерти

Музыкант Чак Берри, который умер накануне, готовил новый альбом, передает beatles.ru6 он должен был стать последним диском артиста, не выпускавшего новых записей с 1979 года. Он состоит из оригинального материала и посвящен жене Берри Тодди, с которой он прожил 68 лет.

В записи диска под названием Chuck участвовали дети музыканта Чарльз Берри младший (гитара) и Ингрид Берри (гармоника).

О дате релиза пока ничего не говорится: известно, что альбом выйдет в этом году и по словам представителей выпускающей компании, легко сможет встать на один уровень с классическими работами Чака Берри.