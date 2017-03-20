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​Песков: Президент не сожалеет о присоединении Крыма

Отсутствие Путина на праздновании не значит переоценки события

Президент России Владимир Путин не сожалеет о том, что в 2014 году принял решение о присоединении Крыма, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Если вы имеете в виду суть произошедшего, то я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял», — отметил он, также сказав, что президент, однако, далеко не всем доволен: «Это процесс сложный, достаточно беспрецедентный, и, наверное, в новой и новейшей истории России такого не было. Был ли всем доволен Путин? Да, конечно, нет. И поэтому он все держал под своим абсолютно ручным контролем».

Таким образом Кремль отреагировал на сообщения СМИ, что Владимир Путин не принял участия в праздновании годовщины вхождения региона в состав России. «То, что он не присутствует на том или ином праздничном мероприятии, вовсе не означает, что для него этот день как-то меняет свое значение, — заявил Песков. — Как и для всех нас, это чрезвычайно важный для него день эмоционально, тем более, что во многом окончательные решения три года назад приходилось принимать именно ему… Поэтому однозначно для него это большой день, важный день. И, конечно, в эмоциональном плане… Я не знаю уж, как точно он отмечает, но то, что это для него особенный день — это абсолютно однозначно».


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Сегодня в 08:17, просмотров: 137, комментариев: 0


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