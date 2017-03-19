​Правительство предложило писать на пиратских сайтах адреса легальных сервисов

На месте закрытых пиратских сайтов вместо заглушек Роскомнадзора, сообщающих о том, что доступ запрещен, следует указывать адреса легальных сервисов, где можно покупать музыку, фильмы и другую продукцию.

О заявлении замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина сообщили «Ведомости»: «У нас есть предложение со стороны правообладателей, они хотят размещать на «заглушке» пиратских сайтов не информацию о тех, кого наказали за пиратство, а ссылки на легальные сайты, где можно приобрести легальную продукцию».

Таким образом, чиновник прокомментирован обсуждаемый законопроект о закрытии зеркал пиратских сайтов: напомним, Госдума накануне одобрила его в первом чтении. К слову, среди легальных сервисов может начаться конкурентная борьба за появление на таких заглушках: на это намекают слова Волина о том, что придется определяться,«какую именно продукцию из легальных надо будет рекламировать».