​Глава Крыма заявил, что Путин должен править пожизненно

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Путин должен быть пожизненным правителем России. Таким образом он пояснил свои слова о монархии в стране: по его мнению, ее установление означает не смену конституционного строя в РФ, а лишь бессрочное продление полномочий президента.

«Если бы Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР не распался бы»,— сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

«Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом», когда против России ополчились определенные силы, добавил руководитель региона.

Заметим, что в Кремле к речам о монархии отнеслись очень настороженно: «Ведомости» пишут, что после выступления Аксенова понадобилось отдельное заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин относится к подобного рода идеям «без оптимизма».