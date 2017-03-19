​Московская мэрия дала Навальному «любопытный» ответ на поведение митинга «Он нам не Димон»

Мэрия Москвы странно ответила политику Алексею Навальному на запрос о проведении митинга и шествия против премьера Дмитрия Медведева: фактически, власти не согласовали мероприятие, но и не дали отказа.

«Это и не согласование, и не отказ, — пищет Навальный. — Типа, говорят, что на Тверской места нет, но другое место не предлагают. Хотя по закону нельзя не предложить».

«В заявленном месте проведения митинга отсутствует площадка для его проведения с заявленным числом участников», — гласит ответ мэрии, в котором также отмечается, что шествие «нарушит права и интересы граждан, не участвующих в указанном мероприятии».

«Мы затребовали Тверскую, но готовы обсудить другие места в центральной части. Там точно достаточно места», — заключил оппозиционер.

Напомним, заявка подана на 26 марта — она включает в себя шествие 15 тысяч человек от Тверской заставы до Охотного ряда. Поводом для митинга Навальный назвал отсутствие реакции на его расследование о недвижимости премьер-министра.