​Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Президент Америки Дональд Трамп в интервью Fox News назвал российского лидера Владимира Путина «крепким орешком», сообщает republic.ru.

Трамп отметил, что он не знает Путина хорошо: «Я не знаю его, но он точно крепкий орешек (tough cookie), — приводит издание перевод слов президента. — Я не знаю, что он делает для России, но когда-нибудь мы это выясним».

Отметим, что разговор о Путине зашел тогда, когда ведущий перечислял Трампу имена политиков, а тот должен был давать им краткие характеристики. Помимо российского президента прозвучали имена некоторых других деятелей. Например, в ответ на предложение «Хиллари Клинтон» Трамп ответил кратко: «Разочарован»; о своем советнике Келиэнн Конуэй он сказал: «Очень приятная женщина», и так далее.