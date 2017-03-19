​Франция определилась с кандидатами на пост президента

Регистрация кандидатов на пост президента Франции завершилась накануне, передает polit.ru со ссылкой на французские СМИ. Издание напоминает, что для того, чтобы выдвинуться на выборы, всем желающим требовалось собрать более 500 подписей от избираемых должностных лиц: депутатов, сенаторов, членов Европарламента от Франции и других.

Этот барьер преодолели 11 человек, в том числе представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, лидер центристской партии «Вперед!» Эммануэль Макрон, кандидат от партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер «Новой антикапиталистической партии» Филипп Путу, социалист Бенуа Амон и другие.

Выборы в стране пройдут в два этапа — 23 апреля и 7 мая.