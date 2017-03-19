​Умер Чак Берри

Легендарный американский музыкант Чак Берри скончался в Америке, передает beatles.ru со ссылкой на телеканал Fox News.

Артист потерял сознание у себя дома в штате Миссури: полиция прибыла на место в 12:40 по местному времени (что соответствует 20:40 в Москве). Вернуть музыканта к жизни уже не удалось.

Отметим, что Берри был не только одной из самых влиятельных личностей в истории рок-н-ролла, но еще и одним из долгожителей: ему было 90 лет, однако в сердцах меломанов он навсегда останется молодым — таким, как на знаменитом снимке 1958 года, в эпоху расцвета новой поп-музыки.

В 1986 году Чак Берри был в числе первых артистов, включенных в Зал славы рок-н-ролла, ныне он находится на пятом места ста величайших исполнителей всех времен по версии Rolling Stone.