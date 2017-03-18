​Госдума одобрила в первом чтении закон об ограничении доступа к зеркалам запрещенных сайтов

Закрывать зеркала — копии сайтов с запрещенным контентом — в России станет проще: Госдума одобрила в первом чтении соответствующий правительственный законопроект, результаты голосования приводятся на сайте нижней палаты парламента.
Так, за ограничение доступа проголосовали 414 депутатов, никто не был против, трое воздержались.
В документе вводится понятие производного сайта — страницы в интернете, которая дублирует по контенту другую страницу при незначительных отличиях. Ранее под зеркалом в правительстве предлагали подразумевать все страницы, через которые можно тем или иным образом получить доступ к заблокированному сайту.
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