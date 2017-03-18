​Госдума одобрила в первом чтении закон об ограничении доступа к зеркалам запрещенных сайтов

​«Чиновники должны догадываться?» — обязаны!!!

Я допускаю, что люди НЕ понимают, что с ними кто-то работает. Ну, они-то инвалиды, им разрешается не понимать, а вот вы вроде как здоровые, а работаете с людьми так, что те не понимают, что с ними работают. Как так?