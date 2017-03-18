​МИД РФ опроверг слова Пескова о не полученном письме Януковича

В МИДе России опровергли слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Кремль якобы не получал обращение тогдашнего президента Украины о введении войск в страну в 2014 году.

Обращение было — но не в виде письма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Говорит Москва». «Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал», — сказала она. Именно это заявление и зачитывал ныне покойный постпред России в ООН Виталий Чуркин в марте 2014 года.