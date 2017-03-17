​В Югре с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги

Правительство Югры на прошедшем в пятницу, 17 марта, заседании установило тарифы на коммунальные услуги на 2017 год. Плановая индексация пройдет 1 июля. В среднем по округу тарифы в разрезе коммунальных услуг по отношению к первому полугодию увеличатся от 3,9 до 4,1 процента. «Предельный уровень роста платы граждан в размере 6,5 процента, установленный правительством Российской Федерации, ни в одном населенном пункте не будет превышен», - заверил руководитель Региональной службы по тарифам Югры Алексей Березовский.

В департаменте общественных и внешних связей округа подчеркнули, что в документе прописаны меры по недопущению необоснованного роста тарифов. Правильность начисления всех коммунальных платежей можно будет проверить самостоятельно каждому гражданину с помощью тарифного калькулятора, который размещен на портале admhmao.ru.