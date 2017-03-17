​С начала года на пожарах в Югре погибли 11 человек

С начала года в Югре произошло 308 пожаров, в которых погибли 11 человек, 16 — получили травмы. Чаще всего горит жилой сектор: на эти пожары приходится 90 процентов случаев гибели людей и 74 процента случаев травматизма.

«При общей положительной динамике снижения основных статистических показателей, вызывает тревогу рост детской гибели. Так, в феврале текущего года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на пожарах погибло четыре ребенка», - отметили в городском отделе ГО и ЧС.

4 февраля во время пожара под Нефтеюганском погибла женщина и двое ее детей. ЧП случилось на территории садового некоммерческого товарищества «Север». После тушения садового домика были обнаружены тела 40-летней женщины, а также двух ее детей 2005 и 2011 года рождения. По предварительным данным, беда произошла из-за уголька, выпавшего из печи. 17 февраля во время пожара в общежитии на улице Южной города Мегион погибли женщина и ребёнок 2014 года рождения. 21 февраля во время пожара в деревянном частном доме города Урай погиб ребенок 2007 года рождения.

«Причинами и условиями трагических последствий явилось нарушение требований пожарной безопасности, возникновение пожаров в ночное время, незнание порядка действий по быстрой и безопасной эвакуации, а также отсутствие должного уровня ответственности у родителей за жизнь и здоровье своих несовершеннолетних детей», - отметили специалисты.