​ВЦИОМ: Треть россиян считают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества

Россиян стали меньше беспокоить западные санкции, выяснили социологи ВЦИОМ. Если в 2015 году 52 процента граждан считали, что санкции усугубили ситуацию в стране, то в марте 2017 года эта доля составила 27 процентов. В то же время о положительных последствиях стали говорить существенно чаще: за тот же период с 17 до 35 процентов. В настоящее время треть опрошенных (32%) полагает, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества.

Определенные последствия для себя и близких, сегодня негативные последствия санкций отмечают 17 процентов россиян. Как правило, их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения (66%). Более трех четвертей опрошенных (79%) последствий не ощущают. Три четверти респондентов разделяют ту точку зрения, что России не нужно бороться за отмену санкций, поскольку они обоюдно вредят и нашей стране, и тем государствам, которые их ввели. Только 18 процентов опрошенных говорят о необходимости предпринять определенные меры для отмены введенных Западом ограничений.

Более половины граждан (59% - максимум за все годы измерений) выражают готовность терпеть определенные сложности в текущей экономической ситуации ради продолжения внешнеполитического курса России на Украине. Обратной позиции придерживаются 34 процента опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2-3 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.