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​ВЦИОМ: Треть россиян считают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества

Россиян стали меньше беспокоить западные санкции, выяснили социологи ВЦИОМ. Если в 2015 году 52 процента граждан считали, что санкции усугубили ситуацию в стране, то в марте 2017 года эта доля составила 27 процентов. В то же время о положительных последствиях стали говорить существенно чаще: за тот же период с 17 до 35 процентов. В настоящее время треть опрошенных (32%) полагает, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества.

Определенные последствия для себя и близких, сегодня негативные последствия санкций отмечают 17 процентов россиян. Как правило, их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения (66%). Более трех четвертей опрошенных (79%) последствий не ощущают. Три четверти респондентов разделяют ту точку зрения, что России не нужно бороться за отмену санкций, поскольку они обоюдно вредят и нашей стране, и тем государствам, которые их ввели. Только 18 процентов опрошенных говорят о необходимости предпринять определенные меры для отмены введенных Западом ограничений.

Более половины граждан (59% - максимум за все годы измерений) выражают готовность терпеть определенные сложности в текущей экономической ситуации ради продолжения внешнеполитического курса России на Украине. Обратной позиции придерживаются 34 процента опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2-3 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.


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Сегодня в 15:07, просмотров: 182, комментариев: 7


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Комментарии:
Roks
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Сегодня в 15:52
В любом случае россиян ждет "глубокое погружение" без батискафа..........Не будем уточнять куда.....
Чук Геков
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Сегодня в 15:53
Последние 30 лет наших взаимоотношений с западом со всей убедительностью показали, что США, ЕС и НАТО - реальные и заклятые враги России, мечтающие о нашем исчезновении с лица земли. Поэтому нам надо думать не о санкциях, а о том, как и чем вооружить страну, чтобы уничтожить эту мразь ПЕРВЫМИ, пока они не уничтожили нас. А драка здесь НЕИЗБЕЖНА.
Саша Алексеев
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Сегодня в 16:00
Еще одно корытце лапши от вциома. Под весьма иезуитским соусом, причем. Дело в том, что санкции, с широкой пропагандистской руки именуемые "антироссийскими", не затрагивают интересы рядовых граждан России никаким боком. Под действием санкций попали исключительно лица и компании, участвовавшие в государственных крымских и лднровских акциях, общим числом около пятисот человек.
А рост цен, снижение доходов трудящихся, продуктовые эмбарго и засилие пищевых сурогатов - заслуга исключительно наших законодательных и исполнительных властей. И исключительно ради их процветания нам всем предлагается и далее терпеть, скрипя зубами на мистических внешних врагов.
Поменьше телевизора, дорогие сограждане, берегите мозг. Не исключено, что в конце концов он нам всем понадобится.
Читатель Чук Геков
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Сегодня в 16:12
Цитата:
"А драка здесь НЕИЗБЕЖНА"
Ну так идите. Деритесь.
Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 17:59
Дело в том, что санкции, с широкой пропагандистской руки именуемые "антироссийскими", не затрагивают интересы рядовых граждан России никаким боком.
17 марта. С. Алексеев.

Любое крупное событие имеет свои последствия, иногда даже для тех, кто отродясь ни на каких курортах не был и не собирается. Мало того, что все население страны оказалось наказано продуктовым эмбарго и постоянно растущими ценами,
16 марта. С. Алексеев.

Если бы я хотел Вас слушать как умного и последовательного человека - мне это было бы сложно.
Ряд Ваших комментариев на сайте очень мне нравятся зрелостью суждений и широтой взгляда на проблему. Это я без капли юмора .
Но иногда- так же поражаюсь Вашему желанию плюнуть в сторону власти используя взаимоисключающие аргументы.
Мне власть не жалко. Критикуйте на здоровье. Только порой непонятно - что Вы ей инкриминируете - то вам санкции нипочем, то весь народ страдает под санкциями.
Саша Алексеев
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Сегодня в 18:12
Народ страдает от " антисанкций" (продуктовые эмбарго итд), проводимых собственным правительством. Но злиться при этом обязан на некоего туманного внешнего врага.
Я пытался как можно яснее это обозначить, если не получилось - уж извините.
Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 18:25
Ну если Вы чувствуете себя обязанным злиться - ...то да...тяжело быть обязанным находиться в негативе.
Я не чувствую себя обязанным. Не злюсь, наверное, поэтому.
Тем более на внешних врагов.
Особых врагов в окружении России не вижу, за исключением растущего терроризма в двух питательных средах.
В информационном пространстве и на религиозной почве.
И то и другое- может оказаться крайне опасным для любого социума и в любой стране, не только в России.
Информацию которую выдают СМИ или ВЦИОМы всегда воспринимаю как повод для сравнения с несколькими источниками или личными ощущениями. Часто это забавляет.
Полагаться прежде всего намерен на собственные знания и умения, а не на "выберут ли Хиллари".

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