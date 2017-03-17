​Щука и клюква: «Яндекс» выяснил, что чаще всего снится югорчанам

«Яндекс» ко всемирному дню сна, который отмечается сегодня, провел исследование и выяснил, что чаще всего снится россиянам. «Каждую неделю пользователи Яндекса из России задают более полумиллиона запросов, связанных с толкованием снов. Больше всего таких запросов, конечно, утром, между 9 и 10 часами — люди спрашивают про свой сон, пока не забыли. Эти запросы представляют собой описания снов. По ним можно понять, какие сны люди видят чаще всего, что с чем снится и как отличаются сны в разных регионах России», - пояснили аналитики компании.

Выяснилось, что чаще всего в описаниях снов встречаются люди, примерно по два процента запросов о снах посвящено рыбам и змеям. Среди остальных животных чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. Наиболее популярный цвет в сновидениях — белый, действие — умирать, а часть тела — рука. В женских снах чаще всего встречаются человек, ребёнок, беременность, рыба и парень, а в мужских — змея, рыба, человек, девушка, зуб. Кстати, женщины ищут толкования снов в десять раз чаще, чем мужчины.

Кроме того, аналитики увидели, что сны различаются в зависимости от региона проживания. Например, жители Югры чаще всего запрашивают толкования сновидений, в которых увидели щуку. Также в десятке по популярности — клюква и тату. Щуку чаще всего во снах видят и соседи — жители Тюменской и Томской областей. В других приграничных территориях - Свердловской области, Пермском крае и республике Коми — людей одолевают во снах клопы. А ямальцы чаще всего узнают у «Яндекса», что значат приснившиеся замки и комары.

Инфографига: yandex.ru, по данным поиска Яндекса, сентябрь 2016 0 февраль 2017

«Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне», - заключили аналитики компании.