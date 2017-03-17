​В Югре на 20 процентов снизилась заболеваемость туберкулезом

В 2016 году показатель заболеваемости туберкулезом в Югре снизился по сравнению с 2015-м на 20 процентов. Сейчас он ниже общероссийского уровня на 3,5 процента. Болеют туберкулезом преимущественно взрослые. Заболеваемость туберкулезом выше среднеокружной зарегистрирована в Кондинском районе, Сургуте, Советском районе, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Пыть-Яхе.

«Анализ статистических данных за 2016 год свидетельствует о стабильной ситуации по туберкулезу в Ханты-Мансийском автономном округе», - отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Сейчас специалисты готовятся к проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. В округе пройдет ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания руководителей предприятий и организаций, широких кругов общественности к вопросам профилактики, ранней диагностики и лечения туберкулеза, информированию различных слоев населения о туберкулезе для создания мотивации к своевременному обращению за медицинской помощью, пропаганду здорового образа жизни.

Специалисты напоминают, что в большинстве случаев, чтобы заподозрить заболевание, достаточно пройти флюорографию.