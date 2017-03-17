​Житель Югры стал фигурантом уголовного дела за секс с несовершеннолетней

В отношении 52-летнего жителя Югры возбуждено уголовное дело по ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего). Мужчину подозревают в получении сексуальных услуг несовершеннолетней. По версии следствия, он предложил вступить в половую связь 16-летней девушке, на что последняя ответила согласием, при условии, что мужчина заплатит ей за предоставление сексуальных услуг денежное вознаграждение.

«Достоверно зная о том, что девушке не исполнилось 18 лет, подозреваемый вступил с девушкой в половую связь, после чего передал ей оговоренную сумму», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Однако, узнав о произошедшем, родители девушки обратились в правоохранительные органы. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Если вина мужчины будет доказана, максимальное наказание, которое его ждет, - до четырех лет лишения свободы.