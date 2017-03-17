​Депутаты Госдумы предлагают разрешить покупать автомобили за материнский капитал

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о возможности направления средств материнского капитала на приобретение легковых автомобилей. Авторами документа выступила группа депутатов от трех оппозиционных фракций, сообщает «Интерфакс».

В пояснительной записке за проекту закону уточняется, что на такую меру госсподдержки могут рассчитывать семьи, воспитывающие приемных детей, детей-инвалидов, многодетные семьи, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Именно эти категории семей нуждаются в дополнительных мерах государственной поддержки больше других, и приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания детей, говорится в записке.

Кроме того, по мнению парламентариев, принятие законопроекта повлечет за собой и снижение среднего возраста автомобилей и положительно отразится и на автомобилестроительной отрасли в России.

Ранее депутаты Госдумы предложили заменить маткапитал ежемесячными выплатами.

Напомним, в 2016 году Пенсионным фондом России югорским семьям было выплачено почти 4,5 млрд рублей в качестве материнского капитала. Своим правом воспользовались более 11 тысяч семей. Традиционно, львиную долю денежных средств югорчане направили на погашение ипотечных кредитов. Сумма выплат в данном направлении составила 2,8 млрд рублей.

В 2017 году сумма материнского семейного капитала составит 453 тысяч рублей. Для вступления в программу у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Направить средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.