​СМИ: Гипермаркет IKEA в Тюмени планируют построить в течение трех лет

В течение трех лет в Тюмени планируют реализовать проект строительства гипермаркета товаров для дома и офиса IKEA, сообщает «РБК-Тюмень» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, уже к лету должно быть принято решение по «дорожной карте» объекта, а риски, что проект могут свернуть, минимальны. «Проведен огромный объем работы, выбран участок. Так что экономически не выгодно будет отказываться от него», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что торговый центр появится на большом земельном участке на улице Закалужской, рядом с объездной дорогой в районе строительства новых жилых комплексов: Преображенский, Ямальский, Плеханово.

В компании IКЕА отметили, что продолжают свое развитие в России, однако добавили, что «будут делиться информацией о сроках строительства, объеме инвестиций, датах открытия торговых центров по мере развития проектов».