​В 2016 году в Югре выросла заболеваемость инфекционными заболеваниями

В 2016 году в Югре было зарегистрировано более 53 тысяч инфекционных и паразитарных заболеваний. Это почти на четыре процента ниже, чем в 2015-м. Однако, если не учитывать грипп и ОРВИ, в динамике инфекционной и паразитарной заболеваемости произошел рост на 1,14 процента.

В частности, отмечен рост по 38 нозологическим формам инфекций: сальмонеллезами, норвирусными острыми кишечными инфекциями, энтеровирусной инфекцией, паракоклюшем, ветряной оспой, клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, псевдотуберкулезом, гриппом, пневмонией вирусной, амебиазом, токсокарозом, эхинококкозом, малярии.

В материале окружного управления Роспортребнадзора по итогам года отмечается, что в прошлом году заболеваемость гриппом была ниже среднефедеральной на 31,5 процента, при этом показатели заболеваемости суммой ОРВИ в округе превысили средние по стране на 30,8 процента. «Эта ситуация, наиболее вероятно, связана с гиподиагностикой гриппа в период эпидемии», - отметили специалисты.

Снижение заболеваемости зарегистрировано по 31 нозологическим формам: дизентерия, иерсиниозы, острые вирусные гепатиты, хронический вирусный гепатит В, хронический вирусный гепатит С, коклюш, скарлатина, менингококковая инфекция, педикулез, туберкулез, чесотка, пневмококковая пневмония. Не зарегистрировано ни одного случая паратифов (А, В, С), холеры, остр. полиомиелита, острый ВГЕ, столбняка, бешенства, кори, краснухи.