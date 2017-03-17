​За год число долларовых миллионеров в России выросло на десять процентов

В 2016 году число долларовых миллионеров в России увеличилось на десять процентов и составило 132 тысячи человек, то есть 0,1 процента от численности россиян в возрасте старше 15 лет.

Этот показатель в нашей стране выше, чем в большинстве регионов мира, включая Европу, Азию и Америку. Например, в целом в мире число долларовых миллионеров увеличилось в 2016 году по сравнению с 2015 годом лишь на три процента, а в Европе даже сократилось на четыре процента. При этом количество человек, чье состояние составляет 1 миллиард долларов и более, в России в 2016 году выросло на 11 процентов, до 83 человек. Данные ежемесячного мониторинга социально-экономического положения РАНХиГС публикует РИА «Новости».

«Таким образом, несмотря на снижение в среднем реальных располагаемых денежных доходов населения в 2016 году по сравнению с 2015 годом, доходы отдельных — наиболее высокообеспеченных — слоев населения возросли», — подчеркнули эксперты.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в РФ в 2016 году снизились на 5,9 процента по сравнению с 2015 годом.