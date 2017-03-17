Минтруд России подготовил проект постановления правительства России о переносе выходных дней в 2018 году. Документ подготовлен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, уточняет пресс-служба ведомства. Предварительно, в следующем году россияне отдыхать будут с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.
Минтруд подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2018 год
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