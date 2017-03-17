​Нижневартовские автозаправки ТНК могут сменить бренд

Автозаправочные станции, работающие в Нижневартовске под вывеской ТНК, могут в ближайшие годы сменить бренд. «Роснефть» планирует перекрасить их в фирменные цвета компании. Первый этап ребрендинга, в рамках которого 30 заправок ТНК в Московском регионе были переведены под бренд «Роснефть» уже завершен в марте. Все заправки ТНК в Московском, Краснодарском и Тульском регионах планируется перевести под бренд «Роснефти» до конца этого года. О том, когда эта тенденция дойдет до Югры пока не сообщается.

Как пишет «Интерфакс», сейчас сеть автозаправок «Роснефти» включает в себя более 2500 АЗС. Из них более 600 работает под брендом ТНК и еще более 100 - под брендом BP. В «Роснефти» пояснили, что компания детально изучает реакцию потребителей на изменения. Для оптимальной реализации ребрендинга «Роснефть» разработала стратегию коммуникации, нацеленную на то, чтобы автомобилисты получали информацию об изменениях.