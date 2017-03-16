​Югра вошла в топ-3 рейтинга регионов с самыми молодым автопарком легковушек

Югра заняла третье место в рейтинге регионов страны с наименьшим возрастом легковых автомобилей. Список составлен «Автостатом» по данным на 1 января 2017 года. Самые молодые автомобили в Татарстане. Там средний возраст легковушки 9,6 года. На втором месте Москва — 10, 2 года, на третьем Югра — 10, 3 года.

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. Год назад этот показатель был равен 12,5 года. Увеличение среднего возраста аналитики связывают со снижением темпов обновления парка.

Только в 29 регионах России автопарк оказался моложе, чем в целом по стране. В остальных же субъектах РФ парк легковых автомобилей старше. При этом самый возрастной парк отмечен в отдельных регионах Дальнего Востока, где средний возраст легковых автомобилей превышает 20 лет. Так, первые места в рейтинге регионов с наибольшим средним возрастом автопарка заняли Камчатский край (21,6 лет), Приморский край (20,5 лет) и Еврейская АО (20,3 года).