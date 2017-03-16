​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков посетил с рабочим визитом город Радужный

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил с рабочим визитом город Радужный, где провел встречу с главой города Сергеем Баскаковым. Во время общения были затронуты вопросы, касающиеся проблем и достижений города. В частности, Сергей Николаевич рассказал, что все недострои в городе завершены и сданы в эксплуатацию.

Также Михаил Селюков провел прием граждан по личным вопросам. Были затронуты проблемы жилищные проблемы и вопросы предпринимательства. Один из жителей города рассказал о своих планах создать в Радужном место семейного отдыха, куда можно было бы прийти отдохнуть вместе с детьми, пообедать в кафе, покататься на квадроциклах. Начинающий предприниматель обратился с просьбой разъяснить, каким образом можно получить земельный участок для устройства на нем современной и безопасной трассы для катания на квадроциклах. Другой посетитель также поинтересовался, как можно получить земельный участок, но уже под строительство дома. Скоро в их семье появится третий ребенок, и супруги задумались о расширении жилой площади.

Михаил Селюков пояснил, что для получения земельного участка, находящегося в собственности муниципалитета, необходимо обратиться с письменным заявлением в администрацию города. «Зачастую люди просто не знают с чего начать, и каков алгоритм их действий, - сказал Михаил Викторович. – Хочу подчеркнуть, что обращения в различные инстанции лучше составлять в письменной форме и сохранять у себя копию с датой и входящим номером. Такая простая мера позволяет контролировать сроки и сам факт исполнения обращения».

В завершении рабочего дня Михаил Селюков встретился с партактивом Радужнинского городского отделения ЛДПР.