​ВЦИОМ: 97 процентов россиян считают Крым частью России

97 процентов россиян считают Крым частью России, выяснили социологи ВЦИОМ, проведя опрос накануне трехлетней годовщины присоединения полуострова. 78 процентов опрошенных считает, что присоединение Крыма к России принесло пользу стране в целом. Негативные последствия отмечают 13 процентов респондентов. Еще выше доля россиян, отмечающих положительный эффект для самих крымчан — 89 процентов.

В то же время Крым и Севастополь не считаются дотационными регионами: 84 процента россиян полагают, что они должны получать из федерального бюджета финансовую поддержку в том же объеме, что и другие субъекты РФ со схожими условиями. Доля респондентов, говорящих о необходимости повышенной денежной помощи сократилась с 2014 года вдвое — до десяти процентов.

«Осознание того, что Крым стал неотъемлемой частью России, больше не базируется на эмоциональном порыве, как в первые дни и месяцы после исторического воссоединения. Сегодня сформированы вполне устойчивые рациональные аргументы, объясняющие, почему Крым – это Россия, равноправные субъекты федерации, со своими правами и обязанностями, со своей вполне отчетливой ролью в национальной экономике и системе безопасности страны. Экономический кризис сократил число желающих помогать новым субъектам финансово, но не наблюдается абсолютно никаких движений в пользу возвращения их Украине», - прокомментировал данные исследования, проведенные 2-3 марта среди 1200 респондентов, руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.