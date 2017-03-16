​Наталья Комарова и Игорь Холманских в Югорске вручат награды победителям конкурса профмастерства УрФО в номинации «Лучший инженер-эколог»

Губернатор Югры Наталья Комарова в четверг, 16 марта, работает в Советском и Югорске. Как рассказали в департаменте общественных и внешних связей, глава региона уже провела встречу с главой Советского района Игорем Набатовым, на которой были обсуждены итоги и перспективы социально-экономического развития муниципалитета.

Далее в Югорске вместе с полномочным представителем Президента в УрФО Игорем Холманских Наталья Комарова вручат награды победителям конкурса профмастерства УрФО «Славим человека труда» в номинации «Лучший инженер-эколог».

Конкурс проводится среди вузов и предприятий базовых отраслей экономики в двух номинациях: «инженерное искусство молодых» и «профессиональные инженеры». В нем принимают участие 23 конкурсанта, представляющие субъекты Российской Федерации, входящие в УрФО. Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами первой, второй и третьей степени и денежным поощрением. Югру в финальном этапе конкурса в номинации «Профессиональные инженеры» представят Никита Козлов (ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Югорск»), Денис Данющенков (ООО «Газпром трансгаз Югорск» Комскомольское линейное производственное управление магистральных газопроводов), Екатерина Малышева (филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети), в номинации: «Инженерное искусство молодых» - Евгений Копылов (Нижневартовский государственный университет), Анна Змановская (Югорский государственный университет).

Также Наталья Комарова и Игорь Холманских посетят внутреннюю экспозицию выставки энергоэффективных технологий, центральный диспетчерский зал ООО «Газпром трансгаз Югорск» и проведут совещание с руководителями правоохранительных органов округа.