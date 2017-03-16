​Названа самая популярная иномарка в России

Самой популярной иномаркой в России «Автостат» назвал Ford Focus. По подсчетам аналитиков, на начало нынешнего года в стране насчитывалось около 694 тысяч экземпляров этой модели. Таким образом, лидировавшая до этого Toyota Corolla опустилась на второе место рейтинга с результатом примерно 691 тыс. единиц.

Третью позицию занимает Renault Logan (608,5 тыс. шт.), четвертую - Hyundai Solaris (597,8 тыс. шт.) и KIA Rio (555,3 тыс. шт.). В топ-10 российского парка среди иномарок по состоянию на 1 января 2017 года также попадают: Chevrolet Niva (549,5 тыс. шт.), Daewoo Nexia (420,4 тыс. шт.), Toyota Camry (369,2 тыс. шт.), Volkswagen Passat (367,1 тыс. шт.) и Volkswagen Polo (357,9 тыс. шт.).

Как сообщалось ранее, в России насчитывается 41,6 млн легковых автомобилей. Их средний возраст составляет 12,9 года. При этом средний возраст иномарки заметно меньше – 10,4 года.