​Российские автомобилисты могут лишиться машины за повторное опасное вождение

Госдума рассматривает законопроект, который лишит автомобиля водителей, которые попались повторно на опасном вождении, передает ТАСС.

Документ поступил председателю думского комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову от автора — главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова с обращением: «Просим вас рассмотреть вопрос о возможности включения в качестве наказания за повторное нарушение запрета на опасное вождение в виде конфискации транспортного средства как предмета административного правонарушения».

Напомним, что сейчас в законодательстве действует норма, при которой за опасное вождение предусмотрен штраф. Под «опасным вождением» подразумевается подрезание, несоблюдение безопасной дистанции, резкое торможение, препятствование обгону.