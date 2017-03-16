В Югре подростка, выложившего фотографию обнаженной приятельницы в соцсети, ждет суд

В Югре 16-летнего юношу будут судить за незаконное распространение сведений о частной жизни лица. По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый выложил в социальные сети снимки своей обнаженной приятельницы. Сделал он их, когда девушка, будучи нетрезвой, уснула. Следователи полагают, что подросток совершил противозаконный поступок, чтобы поднять свой авторитет среди друзей.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В качестве максимального наказания за совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.