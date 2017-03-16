​Средний размер взятки в России вырос на 75 процентов

Средний размер взятки в России в 2016 году вырос на 75 процентов по сравнению с 2015-м и достиг 328 тысяч рублей. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

«Но часто незаконные вознаграждения намного крупнее. Например, совсем недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства—заместителя начальника тыла главкомата внутренних войск МВД России. Он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации за заключение государственных контрактов на строительство объектов внутренних войск на сумму более 2 млрд рублей, а также содействие в сдаче выполненных работ и их приемке», - отметил он.

Он также отметил, что коррупционные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи. «Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее», - уточнил Курносенко.

По статистике в прошлом году сотрудниками ГУЭБиПК МВД России было выявлено почти 19 тысяч преступлений коррупционной направленности — это около 70 процентов от числа всех преступлений этой направленности в стране. Число выявленных данной службой коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, за год увеличилось на 21 процент, размер установленного ущерба по ним составил почти 43 млрд рублей.