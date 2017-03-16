​Жители «тюменской матрешки» отдают за кредиты четверть ежемесячных доходов

Кредитная нагрузка в регионах «тюменской матрешки» — одна из самых низких в стране, отмечает Объединенное кредитное бюро. Жители двух округов и области на погашение долгов тратят около 23 процентов ежемесячных доходов: ниже нагрузка только на Чукотке (17 процентов) и на Сахалине (22 процента), а за нами следуют Москва (27 процентов) и Камчатский край (28 процентов).

Сильно закредитовано население Карачаево-Черкесии (69 процентов), Калмыкии и Кабардино-Балкарии (по 59 процентов), Ивановской (58 процентов) и Орловской областей (55 процентов).

Средний же показатель по стране — 33 процента, и специалисты ОКБ отмечают, что этот показатель падает: два года назад на погашение долгов россияне тратили в среднем 37 процентов своих доходов.

«Снижение уровня долговой нагрузки связано в первую очередь с уменьшением сумм ежемесячных платежей по кредитам и переходом к сберегательной модели поведения», — передают «Известия» объяснения финансистов.

«В условиях непростой экономической ситуации многие стараются уменьшить собственный уровень долговой нагрузки, более тщательно взвешивают собственные финансовые возможности и трезво подходят к необходимости совершения той или иной покупки, — говорит нчальник департамента потребительского кредитования банка ТКБ Наталья Белякова. — Второй фактор — более жесткая оценка банками заемщиков. Кредитные организации существенно пересмотрели свои модели, в том числе и скоринговые, что повлияло на рост качества заемщиков».

Кроме того, на снижение уровня долгов влияет интерес россиян к возможности их реструктуризации, при которой можно взять еще один кредит — на то, чтобы расплатиться со всеми другими кредитами и свести, таким образом, все мелкие долги к одному большому — с единой ставкой и ежемесячным платежом.